Volley, il presidente Mattarella assisterà dal vivo alla finale di Coppa Italia maschile

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente dal vivo alla finale di Coppa Italia di volley maschile, in programma domenica 26 febbraio al PalaEur di Roma. Il capo di stato seguirà con attenzione e passione (non ha mai nascosto l’amore per la pallavolo) la sfida che andrà a chiudere le Final Four, già lo scorso anno aveva assistito alla finale della Coppa Italia di volley femminile.

“Ringraziamo il Capo dello Stato, Mattarella, per la grande sensibilità dimostrata verso il nostro sport – le parole del presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi – la sua presenza alla finale certifica l’affetto che nutre verso la pallavolo, dimostrando anche una comunanza di valori col nostro ambiente. Sarà un onore per me accoglierlo al Palazzo dello Sport assieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, al presidente della Fipav Giuseppe Manfredi; siamo inoltre lieti di annunciare che sarà lui a consegnare il trofeo alla squadra vincitrice”. “Siamo contenti che il Presidente della Repubblica ancora una volta prenda parte a un evento di pallavolo – ha commentato il n.1 della federvolley Manfredi – Negli ultimi due anni ci siamo visti spesso… e questo naturalmente ci inorgoglisce. Il Presidente è un grande appassionato di volley e averlo con noi è un qualcosa che dà lustro e prestigioso alla nostra organizzazione. Permettetemi di ringraziarlo per la vicinanza che continua a dimostrarci”.