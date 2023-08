Volley, Fipav: “Anzani al momento non può tornare all’attività fisica”

Per problemi cardiologici, Simone Anzani, dovrà rimanere ai box. Il forte pallavolista, centrale della Lube e della nostra Nazionale ha effettuato delle visite approfondite che hanno accertato l’impossibilità di vederlo in campo nel prossimo futuro. A rendere noto tutto ciò ci ha pensato la FIPAV con un comunicato ufficiale.

Il comunicato: “Prosegue l’iter di controlli per il centrale azzurro Simone Anzani, il quale, in base a quanto emerso dagli ultimi accertamenti effettuati, non potrà tornare al momento all’attività fisica“. Ancora, quindi, ci vorrà del tempo per poter ritornare a vedere Anzani in campo.