Volley, Finale Scudetto Superlega 2022: gara-1 a Civitanova, Perugia cede al tie-break

by Deborah Sartori

L'esultanza della Lube Civitanova, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

La Sir Safety Conad Perugia cede 2-3 (17-25, 28-26, 25-20, 17-25, 13-15) contro la Cucine Lube Civitanova in gara-1 della Finale Scudetto dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La Lube scende in campo determinata, ma i padroni di casa reagiscono e ribaltano la situazione. I cucinieri di Blengini però non mollano e allungano la partita fino al tie-break, dove i Block Devils cedono sul più bello. Il migliore tra i padroni di casa è Kamil Rychlicki con 14 punti, mentre tra gli ospiti spiccano i 20 di Robertlandy Simon. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA

Avvio deciso della Lube, che prova subito a scappar via con l’ace di Simon che vale il +3 (3-6). Gli ospiti spingono molto al servizio, mettendo in difficoltà Perugia (4-9), che perde contatto (6-12). I padroni di casa provano a ricucire (14-18) ma non ci riescono (15-22) e Civitanova si prende agevolmente la prima frazione (17-25). Nel secondo set Civitanova riprende da dove aveva lasciato (1-3), ma questa volta i padroni di casa rispondono (7-7), dando il via ad una bella lotta punto a punto (12-12). La Lube poi trova un break (12-14) e prova ad allungare (13-17), ma i Block Devils salgono di colpi, soprattutto a muro, e impattano sul 18-18. Perugia passa avanti (20-19), la Lube risponde (20-21) ma alla fine sono i padroni di casa a spuntarla ai vantaggi, nonostante qualche occasione sciupata (28-26).

Nel terzo set riprende la lotta punto a punto (5-5), Perugia trova un break grazie al turno al servizio di Giannelli (14-12) ma i cucinieri riescono a recuperare (15-15). I Block Devils però trovano l’allungo (18-15) e sfruttando qualche errore avversario rimangono avanti (20-16) fino al conclusivo 25-20 che li porta in vantaggio nel computo dei parziali. Nel quarto set la Lube prova subito a scappar via (0-3), l’ace di Leon riporta sotto i padroni di casa (4-6) ma i cucinieri prendono in mano il gioco (6-10) e se ne vanno (7-12). Perugia fatica a rimanere a galla (11-18) e Civitanova chiude rapidamente il set (17-25) che rinvia tutto al tie-break. Qui è ancora una volta la Lube ad iniziare meglio (4-8), ma i Block Devils ribaltano la situazione con il turno al servizio di Plotnytskyi (9-8). La Lube non molla (10-11) e nel finale si affida ad un straripante Simon (12-14) per chiudere la partita (13-15).