Volley, finale Playoff Superlega 2021: Civitanova vince lo Scudetto, Perugia battuta a gara-4

by Deborah Sartori

Simon - Lube Civitanova - Foto Profilo Facebook LegaVolley

–

La Cucine Lube Civitanova vince lo Scudetto della Superlega 2020/2021. Gli uomini di coach Blengini superano infatti per 3-1 (25-20, 25-22, 21-25, 25-21) la Sir Safety Conad Perugia in gara-4 della finale Playoff, chiudendo così la serie alla prima occasione. I Block Devils si affidano a capitan Atanasijevic per riaprire la partita, poi uno scatenato Leon tiene vive le speranze nel quarto set, ma alla fine i cucinieri sono più lucidi. Si tratta del sesto Scudetto per la squadra marchigiana e il secondo personale di coach Blengini. Di seguito cronaca e tabellino del match.

CRONACA – Perugia inizia alla grande con il capitano Atanasijevic praticamente perfetto (6-9), poi la Lube sfrutta il turno al servizio di Simon per pareggiare i conti (9-9). Perugia torna avanti con un bel muro di Solé (9-10) ma i cucinieri piazzano un break prolungato (13-11), per poi allungare ulteriormente (21-14). Perugia dà segnali di ripresa, annulla un paio di set ball ma lo svantaggio era troppo ampio: la Lube conquista il primo set 25-20. Avvio di secondo set equilibrato (6-6), ma ben presto Civitanova riesce ad allungare (14-9). Perugia però non molla e ristabilisce la parità sul 15-15. Si prosegue punto a punto, ma nel finale è ancora una volta la Lube a trovare l’allungo decisivo (22-20) fino al conclusivo 25-20.

La lotta punto a punto riprende nella terza frazione (6-6), dove però è Perugia a trovare un piccolo break (7-9) e mantenerlo fino a metà set (14-16). La Lube pareggia i conti sul 18-18, ma qualche imprecisione consente agli uomini di coach Fontana di allungare nuovamente (18-22), per poi chiudere il set sul 21-25 e riaprire così la partita. Perugia inizia bene anche il quarto parziale (4-7), ma Civitanova fa la voce grossa (10-8). I perugini ristabiliscono la parità sul 15-15, salvo poi crollare nuovamente (20-14). Atanasijevic e Leon tengono vive le speranze umbre (21-19) ma gli uomini di Blengini non si fanno sorprendere e chiudono set (25-21) e match.

TABELLINO CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY PERUGIA

CIVITANOVA: Kovar, Marchisio, Juantorena 19, Leal 16, Rychlicki 17, Simon 9, Diamantini, De Cecco, Anzani 10, Hadrava, Balaso Libero. Non entrati: Falaschi, Yant Herrera, Larizza. All. Blengini.

PERUGIA: Piccinelli, Ricci, Travica 1, Ter Horst 3, Leon 17, Zimmermann, Solé 11, Russo 5, Atanasijevic 16, Muzaj, Plotnytskyi 10, Colaci Libero. Non entrati: Vernon Evans, Biglino. All. Fontana.