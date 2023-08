Volley, Europeo Maschile: Italia in raduno da venerdì 4 agosto in quel di Val di Fiemme

Manca sempre meno all’apertura delle danze dell’Europeo Maschile di Volley che per l’Italia sarà un test probante in vista anche delle Olimpiadi di Parigi del prossimo giugno. Gli atleti azzurri si ritroveranno venerdì 4 agosto in quel di Val di Fiemme dove comincerà ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati Europei che, come noto, prenderanno il via il 28 agosto a Bologna con la gara d’esordio contro il Belgio.

Questi i convocati del CT De Giorgi: Palleggiatori Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli Centrali: Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Simone Anzani; Liberi Fabio Balaso, Leonardo Scanferla; Opposti Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta; Schiacciatori Tommaso Rinaldi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto.