Iniziativa benefica da parte della Lega Pallavolo Serie A e FIPAV, che hanno donato le divise autografate delle quattro semifinaliste di Coppa Italia (Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino, Sir Safety Susa Perugia e Allianz Milano) a Save The Children per sostenere la risposta dell’Organizzazione all’emergenza terremoto in Turchia e Siria.