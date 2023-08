Volley, De Giorgi: “Qualche errore di troppo contro la Slovenia, ci serve da insegnamento”

L’Italia perde sul finale con la Slovenia nel Memorial Wagner, in una partita combattuta e conclusa ai vantaggi al tie break. Il Ct Ferdinando De Giorgi ha dichiarato al termine: “Questo torneo è un’opportunità importante per dare spazio a tutti, oggi è sceso in campo chi non ha avuto la possibilità prima potendo giocare una partita vera contro la Slovenia. E’ stata una partita intensa, con alcune cose tecniche che sicuramente si possono fare meglio, ma queste sono le partite che servono per la preparazione, oltre all’allenamento”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo fatto qualche errore in più, forse questa è stata la chiave della partita, però queste sono le opportunità per verificare le situazione per poter poi lavorare per migliorare. Oggi avevo l’opportunità di vedere Gironi e Bovolenta, Bovo è entrato quasi da esperto, ma anche Gironi ha giocato abbastanza bene. Oggi era sicuramente un’occasione per valutare questa situazione. Domani con la Polonia sarà un’altra partita e come fatto ieri e oggi la sfrutteremo per guardare nella nostra metà campo oltre che all’avversario, sarà una partita sicuramente di grande stimolo”.