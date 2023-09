Volley, De Giorgi: “Era una partita importantissima, la Serbia squadra più pericolosa”

L‘Italia ha battuto la Serbia 3-0, con una performance solida e positiva. Il CT De Giorgi parla poi soddisfatto ai microfoni dei media: “Sapevamo che era necessario alzare l’asticella, rispetto alle partite già giocate. Abbiamo disputato due set positivi, non abbiamo lasciato spazio agli avversari in battuta, difesa, grande lucidità ed efficacia: è stato fondamentale avere la forza per alzare il livello. Era una partita molto importante per il girone, la Serbia è la squadra tecnicamente più pericolosa di tutte e quindi era fondamentale studiare il gioco e vincere. Non dobbiamo mettere cornici sia alle partite che e alle squadre, è la cosa più pericolosa per la dimensione di squadra. Dobbiamo giocare sulle nostre aspettative, l’avversario è al di là della rete e noi dobbiamo pensare al nostro gioco”.