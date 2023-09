Volley, De Giorgi: “Non sottovaluteremo la Macedonia, lavorato tutta l’estate per queste partite”

“La sfida contro la Germania è stata diversa rispetto alle altre, soprattutto perché non c’era un obiettivo di classifica. E’ stata una partita importante per dare la possibilità a tutti i giocatori di avere minuti sul campo in vista degli ottavi. E ha generato valore. La Macedonia? Ha un giocatore che è il loro opposto da controllare, è una squadra che si può mettere in difficoltà in ricezione, pertanto dobbiamo essere pungenti nel servizio”. Queste le parole del ct dell’Italia Ferdinando De Giorgi, in vista degli ottavi di finale degli Europei cotro la Macedonia del Nord. “Rischio di sottovalutare l’avversario? Non credo, abbiamo lavorato tutta l’estate per questo torneo, è una sfida dentro o fuori. Abbiamo sempre puntato a cercare di realizzare il nostro gioco”.