Volley, De Giorgi: “Dispiace per la sconfitta con gli Usa, siamo pronti per l’Europeo”

“La Nations League ci lascia un po’ di amaro in bocca, il bronzo lo potevamo prendere. Il Giappone è comunque cresciuto moltissimo ma era una partita che avevamo indirizzato”. Queste le parole di Ferdinando De Giorgi, ct dell’Italvolley, dopo la campagna di promozione per i prodotti della filiera della pasta al Salone d’Onore del Coni, in merito alla prestazione della nazionale azzurra in Nations League. “La VNL è’ un torneo molto impegnativo in un periodo iniziale della stagione, si gira molto per il mondo, sono tre settimane di confronto con tutte le squadre. Devi tirare le conclusioni con le squadre più forti. Questo è un gruppo giovane e motivato, prendiamo gli spunti. Ora un po’ di riposo, poi avremo modo di lavorare su alcuni aspetti tecnici. Ci sono temi che sono emersi sui quali dobbiamo migliorare la nostra efficienza. La partita che rigiocherei? Quella con il Giappone. Il bronzo era per noi un passo avanti rispetto all’anno scorso. Dispiace per la sconfitta con gli Usa – continua De Giorgi – perché non abbiamo espresso il nostro potenziale. Loro hanno fatto una prestazione di grandissimo livello. La VNL è stata un’ottima preparazione all’Europei. Abbiamo capito che appena abbassiamo il livello contro le migliori facciamo tanta fatica”.