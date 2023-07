Volley, de Giorgi: “C’è rammarico per la sconfitta, nervosismo dato dalla partita con gli Usa”

Il tecnico dell’Italia di volley maschile, Ferdinando de Giorgi, ha commentato la sconfitta al quinto set, 25-18 25-23 17-25 17-25 15-9, contro il Giappone nello spareggio per il terzo posto valido per le Finals di Volleyball Nations League: “C’è rammarico per la sconfitta di oggi. Nel primo set è stato difficile dal punto di vista mentale, c’era qualche scoria della sconfitta con gli Usa, c’era un pò di nervosismo, situazioni che ci possono stare. Siamo stati bravi a riaprire la partita, poi al quinto set ci aspettavamo andassero a braccio libero, il Giappone sicuramente è una squadra difficile, dove devi metterci energia oltre che tecnica. Avrei voluto chiudere con una medaglia per migliorare il percorso dello scorso anno ma teniamo le nostre cose buone e cerchiamo, quando rientreremo, di raggiungere cose tecnico-tattiche di squadra che ci permettano di essere più efficenti nel prosieguo”.