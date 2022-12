Volley, Coppa Italia maschile 2023: Perugia e Milano in semifinale, battute Cisterna e Civitanova

Dopo l’Itas Trentino, si qualificano per le semifinali della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile anche Perugia e Milano. I Block Devils di Anastasi hanno superato la Top Volley Cisterna con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-18, 25-23). I meneghini di Piazza hanno invece sorpreso la Cucine Lube Civitanova per 1-3 (25-18, 21-25, 18-25, 21-25).

CRONACA – Gli uomini di Andrea Anastasi, reduci dal trionfo al Mondiale per Club, si confermano imbattuti e ribadiscono la loro ambizione di conquistare il terzo trofeo stagionale. Superata davanti al proprio pubblico presso il Pala Barton la formazione di Fabio Soli in tre set. Tutto facile per Perugia, che non corre rischi e conduce praticamente sempre nel punteggio fin dall’inizio. Il miglior realizzatore è Wilfredo Leon con 11 punti; in doppia cifra anche Rychlicki. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini, già finalisti in Supercoppa, vengono invece sconfitti dall’Allianz in rimonta all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Dopo un buon primo set, i cucinieri calano vistosamente e vengono riacciuffati dagli avversari, che trascinati da Patry e Ishikawa prevalgono in quattro parziali. Nonostante partisse sfavorito alla vigilia, Milano riesce a staccare il pass per la semifinale e lo fa eliminando la seconda forza del tabellone.