Volley, Coppa Italia maschile 2023: Milano si spegne dopo due set, Trento vince al tie-break e vola in finale

L’Itas Trentino sconfigge in rimonta l’Allianz Milano e si qualifica per la finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, reduci dal successo ai quarti contro Modena, continuano a sognare in grande e superano con il punteggio di 3-2 (33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9) i meneghini di Andrea Piazza, che ai quarti avevano eliminato Civitanova. Pochi giorni dopo la sfida di campionato, in cui Milano si era arresa solo al tie-break, è ancora una volta l’Itas a spuntarla. Nella finale in programma domenica 26 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, Trento contenderà il titolo a Piacenza.

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA 2023: DATE, ORARI E TV

TABELLONE COPPA ITALIA 2023: GLI ACCOPPIAMENTI

TUTTI I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

IL CALENDARIO COMPLETO 2023 DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

CRONACA – Parte meglio Milano, che conduce sin dall’inizio pur senza mai andare in fuga – +4 il massimo vantaggio – e dà l’impressione di essere in controllo delle operazioni. Il colpo del ko tarda però ad arrivare e Trento ne approfitta per portarsi avanti per la prima volta sul 24-23 nel segno del fuoriclasse Michieletto. Nonostante numerosi set point, tuttavia, il parziale non ne vuole sapere di finire. Trento spreca quattro palle set, poi ne spreca tre l’Allianz, poi ancora una l’Itas quindi altre due Milano. Sul 34-33 finalmente arriva il punto decisivo che mette la parola fine al set. Lo realizza Ishikawa, il migliore in campo per i meneghini, capaci di aggiudicarsi il set per 35-33.

Anche il secondo set sorride a Milano, bravo a non mollare nonostante siano quasi sempre gli avversari ad essere avanti nel punteggio. Un parziale di 5-0 sul 17-19 ribalta il parziale e funge da trampolino per la squadra di coach Piazza, che prevale per 25-22 e spaventa la favorita della vigilia Trento, che come Perugia nell’altra semifinale si ritrova sotto di due set. La reazione di Trento non tarda ad arrivare ed il terzo parziale è appannaggio dell’Itas più di quanto non dica il punteggio. Complice l’infortunio di Ishikawa, Milano cala in maniera piuttosto netta e non riesce ad esprimersi ai livelli dei set precedenti. Qualche lampo improvviso di Melgarejo e di capitan Piano non servono ad altro che rendere il passivo meno pesante. I ragazzi di Lorenzetti s’impongono però senza difficoltà per 25-19 e riaprono il match.

A senso unico invece il quarto set, in cui Milano non riesce in alcun modo a impensierire gli avversari e dà quasi l’impressione di rassegnarsi al proprio destino. L’equilibrio delle frazioni precedenti è un lontano ricordo: Trento conquista il parziale con un comodo 25-16 e trascina la sfida al tie-break. Il copione non cambia neppure nel finale e, nonostante un timido tentativo di reazione dei ragazzi di coach Piazza, è sempre Trento ad avere il controllo delle operazioni. Un super Kazijski, insieme alle certezze Michieletto e Sbertoli, trascina l’Itas ad un successo meritato, che arriva con il punteggio di 15-9.