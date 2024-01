Volley Coppa Italia 2024: Milano, Monza e Trento volano nella Final Four

Milano, Monza e Trento: sono queste le prime tre qualificate per la Final Four della Unipol Arena di Bologna che fra il 27 e il 28 gennaio assegnerà la 46esima Coppa Italia di volley. Alla Opiquad Arena si ritrovano Monza e Civitanova dopo il confronto di sabato scorso in Superlega: stavolta sono i brianzoli ad avere la meglio, 3-1 sulla Lube con parziali di 31-33, 25-20, 25-15, 25-23. Per i marchigiani si tratta della terza eliminazione di fila ai quarti, scoglio che invece la Mint Vero supera per la prima volta nella sua storia. Ora sulla strada di Monza c’è Trento.

Alla Il T Quotidiano Arena, infatti, i campioni d’Italia, già vincitori del titolo d’inverno, la spuntano su Verona per 3-0 (parziali 25-14, 25-19, 25-23). Un successo che conferma il buon momento dell’Itas, che vuole provare a interrompere un digiuno che dura ormai da 11 anni: la terza e ultima coppa Italia è datata infatti 2012-13, da allora ben cinque finali perse, compresa quella della scorsa stagione con Piacenza. Nella parte bassa del tabellone, vola alla Final Four Milano: al PalaBanca i lombardi eliminano la Gas Sales, campione uscente, per 3-2 con parziali di 25-16, 20.25, 25-21, 22-25, 22-20. Milano attende di conoscere domani la loro prossima rivale: a contendersi l’ultimo posto disponibile per Bologna saranno Perugia e Modena, di scena al PalaBarton alle 20.30.