Volley, Coppa Italia 2022: Trento batte Monza in tre set e accede alle Final Four

by Andrea Bellini

Itas Trentino, Mondiale per Club 2021 volley - Foto: Gustavo Rabelo/BHFOTO

Itas Trentino batte senza problemi una rimaneggiata Vero Volley Monza, nella sfida valevole per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di volley maschile. La formazione di coach Lorenzetti si impone in tre set in poco più di un’ora di gioco: 3-0 (25-16, 25-13, 25-21) il risultato finale. Trento mostra fin da subito grande efficacia sia nei fondamentali di attacco che in quelli di difesa, realizzando quattro muri nel primo set. Tanti problemi in ricezione, invece, per gli uomini di Eccheli, che in diverse situazioni mostrano una certa confusione nella costruzione delle azioni d’attacco. La formazione di casa trova subito un vantaggio importante per chiudere il primo set, e trova ancora meno resistenza nel secondo, in cui Monza si sfalda sotto i colpi di Michieletto e compagni. Il terzo set vede un maggiore equilibrio nella prima parte, ma Trento accelera nella seconda parte, chiudendo i conti. Con questa vittoria, Trento accede alle Final FUor, dove in semifinale troverà la vincente tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano.

