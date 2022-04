Volley, Civitanova-Trento in tv: data, orario e diretta streaming gara-3 semifinali Playoff Superlega 2022

by Deborah Sartori

L'attacco di Lucarelli (Civitanova), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino, gara-3 delle semifinali dei Playoff di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I cucinieri di Blengini tornano sul campo di casa per riscattare la sconfitta di gara-1, ma gli uomini di Lorenzetti sono in grande forma e vogliono continuare a dare spettacolo. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 21 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.