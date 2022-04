Volley, Civitanova-Trento in tv: data, orario e diretta streaming gara-1 semifinali Playoff Superlega 2022

by Deborah Sartori

L'attacco di Lucarelli (Civitanova), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Manca sempre meno a Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino, gara-1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I cucinieri di Blengini, dopo aver superato Monza in due gare, continuano la loro corsa verso lo Scudetto contro una Trento in grande forma. Gli uomini di Lorenzetti hanno superato una mai doma Piacenza solo a gara-3, ma sono stati capaci di eliminare Perugia in semifinale di Champions e vogliono farsi sentire anche in campionato. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 14 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.