Volley, Civitanova-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming gara-4 Finale Scudetto Superlega 2022

by Deborah Sartori

Marlon Yant (Civitanova) contro il muro di Perugia, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Conad Perugia, gara-4 della Finale Scudetto di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I Block Devils di Grbic hanno riaperto la serie vincendo davanti al proprio pubblico, ma i cucinieri di Blengini hanno un’altra occasione di chiudere i giochi e aggiudicarsi il trofeo. Si assegnerà lo Scudetto o si rinvierà tutto a gara-5? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 11 maggio all’Eurosuole di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play.