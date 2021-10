Volley, Civitanova-Monza in tv domani: orario e diretta streaming semifinale Supercoppa 2021

by Deborah Sartori

Russel (Piacenza) contro il muro di Civitanova, Superlega 2021/2022 volley - Foto Lega Pallavolo Serie A

Si avvicina il momento di Cucine Lube Civitanova-Vero Volley Monza, prima semifinale della Del Monte Supercoppa 2021 di volley maschile. I cucinieri guidati da Blengini scendono sul campo di casa per vendicare la sconfitta rimediata nella Supercoppa dello scorso anno contro Perugia. Non sarà però scontato accedere all’atto conclusivo: davanti alla Lube ci saranno i brianzoli di coach Eccheli, capaci di battere Modena nella prima di campionato. Chi accederà alla finale di domenica? L’appuntamento è per le ore 15.15 di sabato 23 ottobre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

CALENDARIO SUPERCOPPA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati su Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport (e in streaming gratuito su Rai Play). Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e risultati e classifica aggiornati in tempo reale.