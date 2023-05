Volley, Civitanova: domani accertamenti alla spalla destra per Zaytsev

Trascorse le 24 ore dal trauma distorsivo riportato domenica alla spalla destra, Ivan Zaytsev sarà sottoposto nella mattinata di domani, martedì, ad accertamenti per valutare l’entità del danno e la possibilità di un recupero lampo. Solo dopo gli approfondimenti diagnostici il responsabile sanitario del club biancorosso, Mariano Avio, si pronuncerà sul possibile impiego dell’opposto in gara 4 di finale scudetto tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, match in programma venerdì 12 maggio, alle 20.30, sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum. Il problema alla spalla si è verificato nel corso di gara 3 alla BLM Group Arena, quando il 34enne opposto umbro è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo set.