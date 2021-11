Volley, Cisterna-Civitanova in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

by Deborah Sartori

Mattia Bottolo (Padova) contro il muro di Cisterna, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Tutto pronto per Top Volley Cisterna-Cucine Lube Civitanova, sfida valevole per la nona giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di coach Blengini vanno a caccia dei tre punti per rimanere in testa alla classifica, seppur avendo giocato più partite di alcune avversarie. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione laziale, che dopo la bella vittoria sul campo di Milano proverà a ripetersi per strappare punti ai cucinieri. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 28 novembre al Pala De André di Ravenna. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, oltre a risultati e classifica aggiornati in tempo reale.