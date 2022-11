Volley Champions League maschile: Perugia continua a vincere, Duren battuto in tre set

Perugia batte in tre set Duren fuori casa 25-17 25-23 25-21 e conquista la terza vittoria in tre partite di Volley Champions League 2022/2023. Buona partita dei ragazzi di Anastasi, lucidi nei momenti decisivi, che mantengono intatta l’imbattibilità che dura da inizio stagione. L’ultima sconfitta di Perugia risale al maggio scorso nel play off di SuperLega contro Civitanova. Giannelli e compagni salgono a 9 punti nel girone con 9 set vinti e 1 perso e staccano proprio il Duren, fermo a 3 punti a pari merito con il Ljubljana, e lo Ziraat fanalino di coda a 0. Perugia tornerà in campo il 3 dicembre nell’undicesima giornata di Superlega in trasferta a Taranto.

Primo set in cui inizialmente le squadre si studiano e lottano punto a punto per il vantaggio. Bene il Duren fino a metà set che arriva in parità sul 12-12. Da quel momento entra in partita Perugia che allunga di pochi punti e riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine del parziale. Giannelli e compagni si prendono il primo set di forza vincendo 13 dei 18 punti successivi al 12-12 chiudendo 25-17.

Nel secondo set Perugia prova ad allungare agli inizi del parziale salendo 2-0. Duren non molla e resta attaccata al set andando in vantaggio e lottando punto a punto per tutta la durata del set. Si arriva alle fasi calde del match e sale in cattedra Perugia. I ragazzi di Anastasi si guadagnano un set point sul 23-24 e chiudono alla prima occasione 23-25 dimostrando una superiore esperienza nei momenti decisivi.

Nel terzo set Duren reagisce e si porta avanti cercando di resistere ai tentativi di rimonta di Perugia. I ragazzi di Anastasi mettono in campo le ultime energie rimaste e risalgono dal 10-7 Duren andando in vantaggio 11-13. La squadra italiana mantiene il distacco fino a fine set chiudendo 21-25.