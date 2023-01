Volley, Champions League maschile 2023: Civitanova e Trento vincono al tiebreak, ok anche Perugia

I risultati di Civitanova, Trento e Perugia nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. I cucinieri, già ampiamente primi nel Pool C, si confermano battendo il Roeselare in rimonta dopo essere passati in vantaggio. Infatti, in una partita in cui si rivede dal primo minuto Ivan Zaytsev, la formazione di coach Blengini si aggiudica il primo set, ma poi perde rovinosamente il secondo, dopo essere stata in vantaggio per 24-21. Il terzo, invece, al contrario, ha visto i belgi avanti 19-24, con Chinenyeze, Garcia e ancora Zaytsev a guidare la riscossa; sul 23-24, però, l’errore in battuta di Chinenyeze regala il vantaggio agli ospiti. Ma il finale in crescendo è di buon auspicio e si riflette sul quarto set e sul successivo tiebreak, vinti agevolmente da Civinatova. Il risultato finale è quindi di 3-2 (25-23, 26-28, 23-25, 25-17, 15-9).

Vittoria al tiebreak e ancora più spettacolare anche per Trento, che contro i polacchi del Kedzierzyn Kozle soffre terribilmente nei primi due set, chiusi con distacchi molto ampi. In avvio di terzo set, però, la musica cambia: il parziale di 6-13 certifica la reazione degli uomini di Lorenzetti, e alla fine l’ace di Michieletto sancisce la vittoria del parziale. Una reazione che si prolunga nel quarto set, molto più combattuto ma che per questo diventa ancora più importante per la squadra italiana, che con il muro di Depalma prolunga il match al tiebreak. Dopo aver toccato il 6-10, Trento subisce il tentativo di rimonta dei padroni di casa, ma con Kaziyski e l’errore finale in battuta di Janusz si aggiudica la vittoria per 2-3 (25-17, 25-15, 18-25, 23-25, 12-15).

Vittoria decisamente più “agevole” per Perugia, che pure ha dovuto digerire lo scotto di un primo set perso ai vantaggi nella partita contr Duren. Dopo aver toccato il 22-20, infatti, gli uomini di coach Anastasi si sono fatti recuperare sul 25-25, perdendo poi il set per 28-30. Ma la vittoria di un altro set molto tirato, terminato 26-24, ha di fatto poi spianato la strada alla Sir Safety verso un successo più comodo nei successivi due parziali: il risultato finale è stato di 3-1 (28-30, 26-24, 25-20, 25-19). Le tre squadre, quindi, passano tutte e il girone mantenendo l’imbattibilità: un bel biglietto da visita per la fase successiva.