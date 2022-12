Volley, Champions League maschile 2023: Civitanova ipoteca i quarti, comodo 3-0 al Tours

Sa solo vincere la Cucine Lube Civitanova, che sconfigge in tre rapidi set il Tours VB e prosegue il suo cammino perfetto nella Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. In occasione della partita valevole per la quarta giornata del girone C, i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, hanno conquistato la quarta vittoria su quattro partite, ipotecando così l’accesso ai quarti di finale. Battuta con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-13, 25-17) la formazione francese, che resta ferma al secondo posto a quota sei punti. Praticamente mai in discussione il match dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, che vede la Lube prevalere comodamente, come da pronostico.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

LA CRONACA – Primo set non particolarmente entusiasmante poiché caratterizzato da tanti errori, ma anche da un notevole equilibrio. Dopo un inizio molto combattuto in cui nessuna delle due squadre riesce ad allungare, la Lube inanella un parziale di 5-1 che le permette di scappare sul +4 e condurre nel punteggio. Tale vantaggio non viene però amministrato correttamente ed i francesi accorciano le distanze fino a riportarsi sul -1. I cucinieri riescono tuttavia a resistere e la chiudono per 25-23 grazie allo ‘Zar’ Ivan Zaytsev.

Decisamente diverso il copione della seconda frazione, in cui di fatto c’è una sola squadra in campo. Il break in apertura illude il Tours, che dal 3-2 in suo favore subisce un umiliante parziale di 21-6. Civitanova domina in lungo e in largo ed è assoluta padrona del campo. Nel finale i francesi accorciano le distanze, ma il set è per la squadra di casa con il punteggio di 25-13. Poco combattuto anche il terzo parziale, in cui gli ospiti perdono contatto con gli avversari fin da subito e non riescono mai a ricucire il gap. Civitanova viaggia a velocità di crociera e, senza correre alcun rischio, conquista il set per 25-17. Il punto decisivo porta la firma di Bottolo.