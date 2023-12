Volley, Champions League maschile 2023/2024: vittorie in tre set per Civitanova e Trento

Eurovittorie per Trento e Civitanova nel quarto turno della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Nel gruppo E, la Lube non fatica contro Praga, piegandola in tre set col punteggio di 3-0 (25-20, 25-23, 25-23), restando così imbattuta nella competizione europea e al primo posto nel raggruppamento, mentre i trentini nel gruppo B trionfano anche loro con un punteggio rotondo di 3-0 (27-25, 25-22, 25-18) con Tours che si spegne alla distanza.

Minuto di silenzio all’EuroSuole Forum prima del match per via dell’attentato in Repubblica Ceca all’università proprio di Praga. Il primo punto fortunoso è per i cechi, ma la Lube allunga subito con De Cecco scatenato e la prima rotazione si chiude sul 12-8. Il vantaggio non scende sotto quota quattro punti e Lagumdzija ricaccia indietro gli ospiti, sfondando centralmente e portando i cucinieri sul 20-15. Con Chinenyeze i marchigiani vincono il primo set per 20-15. Nel secondo set apre meglio Praga e vola sul 5-8 con Mattia Bottolo e il suo gran diagonale a evitare guai per i padroni di casa. Qualche problema in ricezione per la Lube ed è 10-15 per Praga, poi però l’ace di Mozzo chiama la rimonta dei cucinieri e Civitanova pareggia i conti sul 17-17, per poi trovare il sorpasso con Marlon Yant e la vittoria del secondo set sul 25-23. Nel terzo set, invece, si gioca punto a punto e Praga fa di tutto per prolungare l’incontro: la Lube da metà parziale in avanti è brava a tenere uno-due punti di margine, poi la spallata decisiva nel finale per il 25-23 con cui la partita si chiude sul 3-0.

Tutto facile anche per Trento, che detta il ritmo di gioco dall’inizio del primo set, con Tours costretta all’inseguimento. Sul finale, i francesi riescono a rimontare e annullano diversi set point dei trentini, con i padroni di casa che hanno poi la meglio per 27-25. Nel secondo set, la partita si fa più intensa, con Tours che riesce ad ottenere il vantaggio dopo le prime battute. Trento non lascia che gli avversari prendano il largo e, superato un momento di difficoltà, riescono a pareggiare e a sorpassare i francesi, vincendo il parziale per 25-22. Il terzo e ultimo set segue lo stesso canovaccio del secondo, anche se il ritmo di gioco si abbassa. La formazione francese si dimostra in grado di mettere i bastoni tra le ruote ai trentini nella prima parte del parziale, ma nell’ultima fase di gara Trento riesce a sorpassare e acquisisce un ampio vantaggio, fino a chiudere il set in 25-18 e vincere la partita per 3-0.