Volley, Champions League maschile 2023/2024: Civitanova vince ancora, Maaseik ko 3-0 in Belgio

Ancora una vittoria europea per la Cucine Lube Civitanova, che nella terza giornata della Pool E della Champions League 2023/2024 di volley maschile ha battuto in trasferta i belgi del Greenyard Maaseik con il punteggio di 3-0 (25-22, 27-25, 26-24) al termine di una partita assolutamente tirata fino alla fine. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini restano così a punteggio pieno e continuano a non perdere set nella competizione, un fatto non da poco anche in vista della seconda fase che terrà conto pure dei risultati di questo primo girone. Una serata di altissimo livello in attacco, con qualche incertezza di troppo al servizio e in ricezione: protagonisti assoluti Nikolov e Lagumdzija, rispettivamente autori di 20 e 19 punti e con il turco a dir poco trascinante nei momenti decisivi.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

La cronaca – Civitanova parte forte nel primo set, con Yant e Chinenyeze che portano la Lube sul 4-1 in avvio. I padroni di casa del Maaseik però non mollano a tornano sotto, sfruttando anche qualche indecisione in ricezione da parte dei ragazzi di coach Blengini. La battaglia punto a punto continua, con i cucinieri che trovano punti pesanti da Lagumdzija senza però riuscire a prendere il largo. Nel finale comunque Civitanova riesce a spuntarla, con Yant che archivia la pratica sul 25-22. Ben diverso l’andamento del secondo set, con Maaseik che in più occasioni prova ad allungare conquistando un break di vantaggio complici anche i tanti errori al servizio da parte della Lube (ben sette solo nel secondo parziale). Le cose sembrano complicarsi per Civitanova sul 19-17 in favore degli avversari, ma Nikolov e il solito Lagumdzija firmano il controparziale che rimette tutto in discussione. Nel momento decisivo l’attacco dei cucinieri non sbaglia, si decide tutto ai vantaggi e alla terza set-ball la Lube chiude sul 27-25.

Molto simile l’andamento del terzo set, con Maaseik avanti 6-3 in avvio e deciso a vendere cara la pelle. Civitanova non brilla per continuità, e stavolta la situazione sembra davvero complicarsi in maniera irreparabile sul 23-20 in favore dei belgi. Al servizio però va Lagumdzija, che praticamente ribalta la situazione da solo tra servizi potentissimi e attacchi imprendibili. Il turco si mette in proprio e firma il finale di partita, con Civitanova che rimonta e chiude alla seconda occasione sul 26-24.