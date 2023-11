Volley, Champions League 2023/24: vince Trento, successo 3-1 in casa del Tours

Seconda vittoria su due partite in Champions League per Trento, che batte a domicilio il Tours per 3-1 e rimane da solo in testa al girone B. Parte bene la formazione italiana nel primo set, controllato dall’inizio alla fine e chiuso 25-17 senza troppe difficoltà. Nel secondo parziale però arriva la reazione della squadra transalpina, che grazie ad Abouba e Tammearu fa gara di testa e rimane sempre avanti. Sul 21-20 per i padroni di casa però sale in cattedra Kozamernik, nettamente il migliore dei giallobù nella prima metà di gara, e infila una serie al servizio che porta avanti Trento fino al sorpasso e al definitivo 25-22.

La rimonta sembra favorire la squadra allenata da Soli, che nel terzo set parte meglio, e tutto sembra avviato verso un comodo 3-0. Tours però non ci sta: Abouba, Mendez e Tammearu riprendono a macinare e i transalpini mettono la testa avanti e non si voltano più, chiudendo sul 25-23. I padroni di casa sembrano galvanizzati e con tutta l’intenzione di forzare la gara al tie break. Lavia però non ci sta, dopo una prima parte di gara decisamente opaca sale di livello e riporta sotto i suoi. Il solito Michieletto piazza due ace in fila che danno il là alla fuga di Trento, che mette la freccia e chiude 25-19 per il 3-1 finale.