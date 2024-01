Volley, Champions League 2023/24: Trento vince 3-0 a Lubiana, Piacenza trova il successo ad Ankara

Prosegue il cammino immacolato dell’Itas Trentino, che nella quinta giornata della Champions League 2023/24 trova il successo 3-0 sul campo dell’ACH Volley Lubiana. La formazione guidata da Fabio Soli si assicura così il primo posto matematico nella Pool B, mentre la squadra slovena era già eliminata. Nel primo set parte forte la squadra ospite, con Rychlicki e Kozamernik, nativo di Lubiana ed ex di giornata, in stato di grazia. L’ACH però è brava a recuperare, trascinata dal suo leader Gjorgiev, che trova 10 punti nella sola prima frazione e riporta in parità i suoi. Dopo una serie interminabile di set point falliti da entrambe le parti il set si chiude 32-30 grazie ad un decisivo muro di Sbertoli. Nel secondo set sembra proseguire l’equilibrio, ma dura poco. Trento infatti comincia a macinare con Lavia e Podrascanin e prende il largo fino a chiudere 25-16 senza troppi patemi. Stesso copione anche nel terzo set, con l’Itas che allunga a metà parziale grazie a due ace di Sbertoli e non si guarda più indietro fino al 25-18 finale.

In contemporanea, Piacenza incontra in trasferta l’Halkbank Ankara, vincendo la partita in tre set. Durante il primo parziale, i piacentini si portano avanti, relegando i padroni di casa all’inseguimento. La squadra ospite si mantiene in controllo della partita per l’interezza del set, che concludono da vincitori per 19-25. La musica cambia nel secondo set, con Ankara che trova il vantaggio sin dalla prima battuta e riesce a controllare il gioco fino agli ultimi atti. Dall’altra parte della rete, Piacenza fatica ad organizzarsi e a rispondere agli avversari, ma a solo pochi punti dal termine del set mettono a punto il pareggio e il sorpasso. Ankara non può far altro che incassare il secondo set perso, questa volta per 23-25. Il terzo set conclude la partita e vede Piacenza tornare in cattedra. La formazione italiana prende il largo in breve tempo e, con sforzi limitati, si porta alla vittoria che trova per 19-25.