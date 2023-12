Volley, Champions League 2023/24: Trento fa la voce grossa, vittoria 3-0 sul campo di Resovia

Gran vittoria in Champions League per l’Itas Trentino, che nella terza giornata si impone sul campo della Asseco Resovia Rzeszow con un netto 3-0 e rimane in testa al Girone B a punteggio pieno. Subito vendicata dunque la sconfitta con Modena in campionato, la prima stagionale, dai ragazzi allenati da Fabio Soli. Il primo set è combattuto, con i padroni di casa che fanno vedere di essere un osso duro da battere e rimangono incollati nel punteggio. Nel finale di set però sale in cattedra un super Daniele Lavia, che sfodera una serie di mani fuori, ace e palle piazzate capaci di scardinare la difesa avversaria e permettono a Trento di chiudere 25-21 il primo parziale.

Nel secondo set prosegue l’equilibrio. Gli ospiti partono meglio, ma Boyer riporta sotto Resovia con un paio di schiacciate impressionanti. Nella seconda metà del parziale sale di livello anche il muro della formazione polacca, che si avvantaggia fino al 23-21. Sospinta dal pubblico e da un ottimo Cebulj la Asseco sembra vicina a chiudere il parziale, ma deve nuovamente fare i conti con un Lavia chirurgico. Lo schiacciatore della Nazionale è freddo con la diagonale ad annullare il set point, prima che due errori consecutivi di Louati consegnino a Trento anche il secondo set con il punteggio di 26-24. Resovia esce mentalmente dalla partita, e la squadra di Soli ne approfitta per scappare subito via anche a inizio terzo set. Un Rychlicki incontenibile coadiuvato dal solito grande Michieletto consentono a Trento di mettere in cassaforte anche il terzo parziale per 25-20 e chiudere così 3-0.