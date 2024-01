Volley, Champions League 2023/24: prima sconfitta per Civitanova, impresa Galati che vince al tie break

Arriva la prima sconfitta nella Champions League 2023/24 per la Cucine Lube Civitanova, che a sorpresa cade sul campo dell’Arcada Galati, vittoriosa per 3-2 al tie break. La formazione marchigiana era comunque già qualificata come prima nella Pool E, ma Blengini sicuramente non può essere felice di questo passo falso. Il primo set è equilibrato, fino a che Lagumdzija e Chinenyeze consentono agli ospiti di arrivare a 4 punti di vantaggio, che riescono a mantenere chiudendo 25-21 il primo parziale. La Lube parte meglio nel secondo set con Marlon che buca ripetutamente la difesa. L’Arcada riesce però a reagire grazie a Nikula, che sale in cattedra e porta avanti i suoi fino alla vittoria del secondo set per 25-23. Si tratta del primo set perso nella competizione dal club italiano.

Nel terzo set l’inerzia è tutta a favore della squadra di casa, che dopo aver trovato un’insperata rimonta nel secondo parziale, parte meglio anche nel terzo set. Ancora l’opposto finlandese Nikula, coadiuvato dall’esperto ungherese Gergye riescono a mantenere avanti Galati, che nel finale non si guarda indietro e vince 25-20 salendo in vantaggio sul 2-1. Nel quarto set Civitanova si desta e non c’è partita, con Nikolov e compagni che scappano via subito nel punteggio e chiudono con un facile 25-16. Sembra tutto apparecchiato per la vittoria ospite al tie break, ma non è così. L’Arcada ingrana le marce alte fin da subito, trova una serie di muri importanti e scappa via fino al 12-4. Civitanova riesce a rifarsi sotto grazie ai suoi bombardieri, ma lo svantaggio da recuperare è troppo ampio e la formazione romena chiude 15-10 trovando così una storica vittoria.