Volley, Champions League 2022: serata perfetta per Trento, Cannes travolto 3-0

by Antonio Sepe

Alessandro Michieletto (Trento) in attacco, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Nella sfida valevole per la terza giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile, l’Itas Trentino sconfigge con un sonoro 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) l’AS Cannes Dragons. Match dominato dagli uomini di Lorenzetti, che ottengono i tre punti contro i francesi e restano in scia a Perugia, al momento prima nel girone. Prestazione perfetta da parte dell’Itas, a partire da Michieletto fino a Sbertoli, passando per i centrali Podrascanin e Lisinac.

CRONACA – Ottimo avvio di Trento, che parte forte e prende subito in mano le redini del match. Nel primo set si distinguono Sbertoli e Lavia, ma gran parte dei punti arriva con il servizio. Nel 25-13 finale, c’è lo zampino di tanti ace. Stesso punteggio anche nel secondo parziale, dove però Trento ricava molto dal muro oltre che dai nove metri. Da segnalare anche l’apporto di Michieletto, che inizia a carburare ed è tra i protagonisti. Infine, senza storia anche la terza frazione, dove a firmare la vittoria sono due splendidi punti di Pinali. Trento vince e vola al secondo posto nel Pool E.