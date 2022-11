Nessun problema per Trentino Itas Trento nella prima giornata della Champions League 2022/2023 di volley maschile. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno infatti battuto con un secco 3-0 (25-16, 25-17, 25-12) i belgi del Decospan Vt Menen, all’esordio nella massima competizione europea per club. Daniele Lavia e Gabriele Nelli sono stati protagonisti assoluti della partita, rispettivamente con 21 e 19 punti messi a referto e con Michieletto e Podrascanin che sono stati lasciati volutamente a riposo in questo esordio europeo.

CALENDARIO 1^ GIORNATA GIRONI: DATE, ORARI E TV

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

La cronaca – Partenza convincente di Trento, che si porta immediatamente sul 7-2 con un Nelli molto ispirato. Sale di colpi anche il muro dei ragazzi di Lorenzetti, che arrivano a doppiare i belgi sul 12-6. La differenza tra le due formazioni è piuttosto evidente, Dzavoronok e Nelli fanno la differenza insieme a Lavia e così il primo parziale va rapidamente in archivio sul 25-16. In avvio di secondo set è ancora Nelli a giganteggiare al servizio per il 4-0 di Trento, Menen però riesce a rientrare sfruttando il primo vero calo di tensione dell’Itas. E’ ancora Nelli a spezzare l’equilibrio nella fase centrale, con il break che porta il punteggio dal 12-12 al 18-14. Nel finale di parziale il muro dell’Itas fa la differenza con Lisinac e lo stesso Nelli che insieme agli attacchi di Dzavoronok firmano il 25-17 finale. Il terzo set vede un Lavia super con cinque punti che permettono a Trento di salire immediatamente sul 7-1. Nelli e Lavia continuano a fare quel che vogliono con la difesa di Menen, che senza nulla da perdere continua a dimostrarsi nettamente inferiore all’Itas. Il 25-12 finale è pesante ed eloquente, con Lorenzetti che lascia spazio anche ai primi punti del giovanissimo Berger (classe 2003).