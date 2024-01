Volley, Challenge Cup maschile 2024: Monza avanza in semifinale, Levski Sofia battuta 3-0 anche al ritorno

La Vero Volley Monza batte 3-0 (25-21, 25-12, 25-21) il Levski Sofia anche nella gara di ritorno dei quarti di finale e stacca il pass per la semifinale di Challenge Cup (se la vedrà col Galatasaray). Tutto facile nel doppio confronto per gli uomini di Massimo Eccheli che dimostra di saper gestire bene le energie spese nell’ultimo impegno con Modena. Per ottenere il passaggio del turno della terza competizione europea, ai brianzoli bastava aggiudicarsi almeno un set. Tutto facile, con l’equilibrio che dura fino a metà del primo set. La formazione bulgara sale persino sul +5 (15-20), ma da quel momento in poi Monza concede un solo punto e va a sfruttare il primo set point procurato (25-21). Dominio assoluto invece nel secondo periodo. Il +14 è il massimo vantaggio di un set chiuso sul 25-12. Nel terzo la reazione d’orgoglio iniziale degli ospiti (1-4) è subito contenuta. E Monza va a prendersi un vantaggio che non lascia più, fino al 25-21 finale. In evidenza Ran Takahashi (18 punti, 3 ace) e Nik Mujanovic (14 punti).