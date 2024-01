Volley, Challenge Cup 2023/24: non riesce l’impresa a Milano, lo Zawiercie vince 3-0

Nella gara di ritorno dei play-off di Cev Challenge Cup non riesce l’impresa all’Allianz Milano, che cede 3-0 in casa contro l’Aluron CMC Warta Zawiercie. Dopo il successo dei polacchi per 3-0 all’andata, agli uomini di Piazza sarebbe servita una vittoria in tre o quattro set per mandare tutto al Golden Set. La formazione ospite però mette subito le cose in chiaro in apertura di match, scavando subito un solco che il rientro tardivo dei meneghini non riesce a colmare. Il primo set si conclude così 25-22.

Anche nel secondo parziale lo Zawiercie fa gara di testa, ma Milano riesce a reagire e rifarsi sotto. La maggior caratura degli ospiti però si fa sentire e il secondo set si chiude con il medesimo risultato del primo. La squadra polacca può già festeggiare il passaggio del turno, ma non allenta la presa e continua a martellare in attacco. L’Allianz ci prova e rimane a contatto per tutto il set, ma nel finale lo Zawiercie trova l’allungo decisivo e chiude 25-23, ponendo così fine all’avventura europea di Milano.