Volley, Challenge Cup 2023/24: Monza vince in casa del Panathinaikos, successo 3-2 al tie break

Importante successo per la Mint Vero Volley Monza, che si aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di Challenge Cup per 3-2 sul campo del Panathinaikos. La squadra allenata da Massimo Eccheli è brava a rimontare dal 2-1 sotto e così si guadagna un bel vantaggio in vista della gara di ritorno in casa giovedì 21 dicembre prossimo alla Opiquad Arena di Monza. Nel primo set i greci sorprendono la formazione brianzola e conducono dall’inizio alla fine, chiudendo 25-21 senza troppi affanni. Nel secondo parziale arriva la riscossa di Galassi e compagni che si aggiudicano il set 25-18. Il Panathinaikos però non molla e nel terzo set torna a scuotere la difesa ospite, che soccombe 25-22. Nel quarto set Monza risorge: Szwarc e Takahashi sono immarcabili, e ben serviti da Cachopa consentono di chiudere 25-18. Al tie break l’inerzia è tutta dalla parte della Vero Volley, che infatti vince 15-9 e si assicura il sucesso.