Volley, Challenge Cup 2023/24: Monza vince in casa del Levski Sofia, netto 3-0

Importante successo per la Mint Vero Volley Monza, che si aggiudica la gara di andata dei quarti di finale di Challenge Cup con un secco 3-0 sul campo del Levski Sofia. Nel primo set la squadra allenata da Massimo Eccheli è brava a rimontare uno svantaggio di 6 lunghezze. Maar e compagni infilano infatti una serie di 7 punti consecutivi con cui chiudono il set 25-22. Il copione si ripete anche nel secondo set, con il Levski che si avvantaggia almeno inizialmente. La rimonta della Vero Volley però non tarda ad arrivare, e anche qui un parziale di 8-2 consente prima il recupero e poi la fuga. I bulgari però sono bravi a rimanere in partita, ma anche in questa occasione la formazione brianzola riesce a chiudere il set per 25-23. Nel terzo set invece non c’è storia, con il Levski Sofia che alza bandiera bianca fin da subito e soccombe per 25-13 sotto i colpi di Galassi e compagni. Ottima gara per Monza, che ora dovrà amministrare il vantaggio accumulato nella sfida di ritorno, che si disputerà mercoledì prossimo 17 gennaio alla Opiquad Arena.