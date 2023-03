Volley Cev Cup: Piacenza si prepara alla sfida in Belgio contro il Knack Roeselare

La Bluenergy Daiko Piacenza si prepara alla trasferta europea in Belgio contro il Knack Roselare, valida per l’andata delle semifinali di Cev Cup 2022/23. La compagine lombarda purtroppo non potrà contare sul centrale cubano Robertlandy Simon, costretto ad un lavoro differenziato per un problema alla schiena. Il resto della squadra però sarà a disposizione, domani alle 20.30, per provare ad ottenere un ottimo risultato e partire bene nel doppio confronto, il cui ritorno sarà a Piacenza mercoledì 15 marzo.