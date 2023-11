Volley Cev Cup 2023/24: Milano conquista l’andata dei 16esimi contro il Menen. 3-0 ai belgi

Milano non stecca l’appuntamento e passa nel primo atto dei sedicesimi di CEV CUP contro i belgi del Menen. Una partita che non era scontata alla vigilia e che celava tantissime insidie, ma che la squadra di coach Piazza non ha sbagliato. Il primo atto rimane in Italia, in attesa del ritorno in Belgio nel quale Milano potrà partire con un grande vantaggio.

All’Allianz Cloud Milano non ha messo in dubbio praticamente mai il risultato, rifilando un rotondo 3-0 alla formazione belga che arrivava in Italia con molte attese. Sbarcata in Cev Cup dopo aver raggiunto le passate semifinali play-off e lo spareggio perso con Piacenza, Milano non giocava in Europa dalla stagione 2020/21: allora non era la CEV Cup, ma la Challenge, conclusa con la vittoria nella finale contro lo Ziraat Bankasi Ankara. Ora l’appuntamento con il ritorno dei sedicesimi sarà il prossimo 29 novembre alla Tomabel Hall di Roeselare.