Volley, Cev Challenge Cup 2023/24: Monza vola in finale, successo contro il Galatasaray anche al ritorno

La Mint Vero Volley Monza batte 3-2 il Galatasaray e vola in finale nella Cev Challenge Cup 2023/24. Alla formazione guidata da Massimo Eccheli bastava vincere due set per aggiudicarsi il passaggio del turno in virtù della vittoria 3-0 nella gara d’andata e l’obiettivo è stato subito raggiunto. Nel primo set infatti la squadra brianzola si avvantaggia subito e controlla facilmente fino al netto 25-16 finale. Anche nel secondo parziale gli ospiti guidano, soprattutto grazie ai suoi canadesi Maar e Szwarc, che consentono di chiudere la pratica 25-20 e staccare il pass per la finale.

Nel terzo set Monza alza le mani dal manubrio e il Galatasaray ne approfitta, guidando dall’inizio alla fine. Nonostante la squadra brianzola provi a più riprese a rientrare nel punteggio, i padroni di casa chiudono la porta in faccia e si assicurano il parziale 25-21, allungando così la sfida al quarto set. Più equilibrato invece il quarto set, che si conclude però con lo stesso epilogo: vince la formazione turca 25-22, forzando così il tie break. Qui Monza è brava a riattaccare la spina e condurre fino al 15-12 finale. Galassi e compagni attendono ora una tra Akaa Volley e Projekt Varsavia, con gli ultimi nettamente favoriti visto il 3-0 dell’andata.