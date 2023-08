Volley, azzurri in Polonia per il Memorial Wagner: partenza il 17 agosto

Si avvicina il momento del ‘Memorial Hubert Wagner’ per gli azzurri della pallavolo in vista degli Europei, al via dal 28 agosto in Italia. Al quadrangolare (giunto alla ventesima edizione) parteciperanno i padroni di casa della Polonia, della Francia e della Slovenia. Alla Tauron Arena, dal 18 al 20 agosto, Ferdinando De Giorgi cerca risposte importanti dai suoi 15 azzurri. Il gruppo azzurro si ritroverà in collegiale a Milano mercoledì 16 agosto. La partenza per la Polonia è prevista per giovedì 17 agosto mentre il rientro in Italia è programmato nel pomeriggio di lunedì 21 agosto.

Questi i 15 giocatori convocati del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.