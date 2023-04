Volley, Anastasi e Perugia si dividono: “Valutiamo altre opzioni”

Con una nota ufficiale, la Sir Safety Susa Perugia ha annunciato la fine del rapporto con il tecnico Andrea Anastasi. Così la società perugina: “Andrea Anastasi non sarà riconfermato quale tecnico del team bianconero nella prossima stagione. Stiamo valutando altre opzioni. Vogliamo ringraziare Anastasi per il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, due nostri importanti obiettivi. Resta la stima di tutti noi, società e staff, nei suoi confronti ed auguriamo ad Andrea le migliori fortune umane e professionali”.