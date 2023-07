VNL maschile 2023, la Polonia è la prima finalista: sconfitto in rimonta il Giappone a Danzica

La Polonia batte il Giappone ed è la prima finalista della Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. A Danzica i padroni di casa partono con il piede sbagliato contro una formazione nipponica scesa in campo invece con l’obiettivo di causare l’upset di giornata. Invece sulla lunga distanza esce fuori la maggior potenza della squadra di casa che si impone 3-1 (19-25, 28-26, 25-17, 25-21) e attende in finale la vincente della sfida in programma stasera tra Italia e Stati Uniti. Formidabile Leon con i suoi 23 punti, ben assistito anche dai 19 di Kaczmarek e dai 14 di Sliwka, a tratti inarrestabile con i suoi attacchi in diagonale. Al Giappone non bastano i 22 di Ishikawa.

LA PARTITA – L’inizio partita è una doccia fredda per il pubblico di Danzica, con la squadra polacca che va subito sotto in modo pesante sul 15-9 e da quel momento è costretta a rincorrere per tutto il resto della prima frazione, ma senza riuscire mai a riavvicinare gli avversari. Il parziale si chiude 25-19, la Polonia reagisce ad inizio secondo set, cercando maggiormente Leon e provando a commettere qualche errore in meno al servizio. Il Giappone però non molla di un centimetro, ogni volta che i polacchi provano l’allungo reagiscono e tornano sotto. Annullano una palla set, poi la seconda e la terza ma la quarta è quella fatale. Il rischio al servizio questa volta paga e dopo il 28-27 del secondo si è un set pari.

Di fatto questo finale molto equilibrato di secondo parziale decide anche la partita. La Polonia acquisisce fiducia e il Giappone non può continuare sugli incredibili livelli dei primi due parziali. Nella terza frazione i padroni di casa prendono subito il largo sul 6-2, doppiano agli avversari sul 12-5 e gestiscono fino al 25-17 finale. Nel quarto set c’è equilibrio nella prima parte, con la squadra asiatica che prova a rimanere in scia e ci riesce fino al 14-15. Qui non sfruttano una buona chance per la parità e in un amen si ritrovano di nuovo sotto di quattro. Arrivano le prime palle match e la Polonia vola in finale dopo il 25-21.