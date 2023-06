VNL, De Giorgi: “Era una partita importante, bravi a muro e a variare molto in attacco”

Il tecnico dell’Italvolley Ferdinando De Giorgi ha commentato la vittoria schiacciante sulla Serbia, 25-11 25-21 25-20, nella settima giornata di VolleyBall Nations League 2023: “Quello di oggi era un match importante, potevamo dare continuità a tutto ciò che stiamo cercando, la continuità, la sostanza della nostra squadra, contro un avversario buono come la Serbia anche se ha fatto a meno di qualche titolare. Ci siamo concentrati molto su di noi, per cercare di dare più sostanza possibile al nostro gioco. Siamo stati bravi a mettere sotto pressione alcuni giocatori loro, con battute forti ma con alcune variazioni anche, e a muro stiamo riuscendo ad avere buoni numeri, ma possiamo migliorare ancora. Abbiamo chiuso con una buona personalità, un discreto gioco, va bene così. In questa competizione ci sarà spazio per tutti, c’è bisogno di tutti, a me piace parlare di una nazionale unica, deve essere un sentimento unico, un unico modo di vedere le cose, esiste solo una nazionale. Chiuderemo la settimana con la Polonia, dobbiamo rimanere concentrati e umili. Con la Polonia sarà una partita di alto livello, dobbiamo arrivare al meglio possibile”.