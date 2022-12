Verona-Piacenza in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2023 volley

Tutto pronto per WithU Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza, partita valevole per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di Rado Stoytchev hanno chiuso il girone di andata al quarto posto ed ora vogliono sorprendere ancora. Servirà però una grande prestazione agli scaligeri per rimanere in corsa per il trofeo. Dall’altra parte della rete ci saranno infatti i biancorossi di Lorenzo Bernardi, che dopo le iniziali difficoltà sono saliti di colpi, chiudendo al quinto posto la prima metà di stagione. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 29 dicembre al PalaOlimpia di Verona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Verona-Piacenza della Coppa Italia maschile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Verona-Piacenza della Coppa Italia maschile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.