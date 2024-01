Trento-Resovia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gironi Champions League maschile 2024 volley

Tutto pronto per Trentino Itas-Asseco Resovia Rzeszow, partita valevole per il sesto turno del girone B della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Fabio Soli, già certi dell’accesso ai quarti di finale, vogliono un successo davanti al proprio pubblico per chiudere in bellezza il girone. Dall’altra parte della rete c’è la compagine polacca, che al momento è terza e va a caccia di punti importanti per sperare di proseguire l’avventura continentale. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 17 gennaio alla il T Quotidiano Arena di Trento, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Trento-Resovia della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Trento-Resovia della Cev Champions League maschile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della CEV. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.