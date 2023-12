Trento-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia, partita valevole per la decima giornata di andata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale a Modena, tornano sul campo di casa per rialzare subito la testa ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i Block Devils di Angelo Lorenzetti, primi in classifica con due punti in più dei trentini e freschi trionfatori al Mondiale per Club. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.45 di domenica 17 dicembre alla il T Quotidiano Arena di Trento. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Trento-Perugia della Superlega 2023/2024 di volley maschile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Trento-Perugia della Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, Inoltre, il big match viene trasmesso in streaming gratuito ed integrale su Rai Play, mentre dalle ore 16.00 inizia il collegamento in diretta tv in chiaro su Rai Due. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.