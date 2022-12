Trento-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming finale primo posto Mondiale per Club maschile 2022 volley

Inizia il conto alla rovescia per Trento-Perugia, finale per il primo posto del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. Sarà derby tutto italiano nell’atto conclusivo della competizione, in cui si affronteranno le due squadre che hanno dominato nel corso della settimana. Da un lato l’Itas di coach Lorenzetti, dall’altro i Block Devils di coach Anastasi. Perugia ha portato a casa entrambi gli incontri stagionali, rispettivamente per 3-1 e 3-2, ma Trento ha vinto tutte e cinque le finali mondiali giocate e non ha intenzione di sporcare il suo record. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di domenica 11 dicembre al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita del Mondiale per Club 2022 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Trento-Perugia del Mondiale per Club 2022 di volley maschile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. La sfida sarà inoltre trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now (differita su Sky Sport Arena dalle 23.10). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.