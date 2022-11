Trento-Menen oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League maschile 2023 volley

Tutto pronto per Trentino Itas Trento-Decospan Vt Menen, partita valevole per la prima giornata del girone D della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, arrivati terzi nella Supercoppa italiana, scendono subito sul campo di casa per iniziare con il piede giusto l’avventura nella massima competizione continentale per club. Non bisogna però commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione belga, che non parte affatto battuta e darà il massimo per provare a strappare qualche punto nella difficile trasferta. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 10 novembre alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Trento-Menen della Champions League maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Trento-Menen della Champions League maschile 2023 di volley sarà visibile in esclusiva su Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.