Trento-Kedzierzyn Kozle: telecronisti Sky per la finale di Champions League 2021 volley

by Deborah Sartori

Itas Trento - Foto Profilo Facebook Ufficiale Lega Volley

Itas Trentino e Grupa Azoty Zaska Kedzierzyn Kozle si sfidano oggi nella finale della CEV Champions League maschile 2020/2021: ecco i telecronisti del match su Sky Sport. Grande attesa per le SuperFinals di Verona, che vedranno impegnate due squadre italiane: Conegliano tra le donne e Trento tra gli uomini. Gli uomini di coach Lorenzetti se la vedranno con la compagine polacca di Grbic, ex giocatore proprio a Trento per un paio di stagioni. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato a maggio. Sky seguirà la sfida con “Studio Volley” pre e post partita su Sky Sport Arena con le interviste ai protagonisti a cura di Fabrizio Monari. La telecronaca del match su Sky Sport Uno è invece affidata a Stefano Locatelli e Andrea Zorzi.

