Trento-Kedzierzyn Kozle domani in tv: canale, orario e diretta streaming finale Champions League 2021 volley

by Deborah Sartori

Simone Giannelli - Foto Profilo Facebook Ufficiale Lega Volley

Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn Kozle–Itas Trentino sarà visibile domani in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la finale della CEV Champions League maschile 2020/2021. Gara secca all’AGSM Forum di Verona che non offrirà seconde possibilità: chi solleverà l’ambito trofeo? L’Italia ha vinto l’ultima Champions League, nel 2019 con Civitanova, ed ora ci riproverà con Trento, che ha superato in semifinale Perugia nel derby tricolore. La compagine polacca, allenata da Grbic, si è invece imposta in rimonta al Golden Set contro il plurititolato Zenit Kazan ed ora affronterà gli uomini di coach Lorenzetti per provare a conquistare il primo titolo di Campione d’Europa della sua storia.

PRECEDENTI E PROBABILI FORMAZIONI

TUTTO SUL KEDZIERZYN KOZLE

L’ALBO D’ORO DELLA CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE

TUTTI I RISULTATI DELLA CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE 2021

COME E QUANDO VEDERE LA FINALE FEMMINILE CONEGLIANO-VAKIFBANK

COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 1 maggio. La partita sarà visibile in chiaro su Rai Sport (e in streaming su RaiPlay), oltre che per gli abbonati su Sky Sport Uno (visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv). La Cev ha anche creato un evento a pagamento su Facebook con l’innovativa realtà aumentata. Inoltre, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e la cronaca per non perdersi davvero nulla.